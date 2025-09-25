Fajardo pide la comparecencia de Tania García por los horarios de la basura

Juan Fajardo, de EU, en un pleno de VilagarcíaMónica Ferreirós

El portavoz de Esquerda Unida en Vilagarcía, Juan Fajardo, solicita formalmente la comparecencia de la teniente de alcalde, Tania García, para dar cuenta de la situación en la que se encuentra el servicio de recogida de basura y de limpieza en la ciudad. En la comparecencia – de ser aprobada– la concejala deberá responder a un total de 22 cuestiones planteadas por el grupo izquierdista.

La formación habla directamente del incumplimiento del ratio comprometido de un contenedor por cada 60,77 habitantes en la zona urbana, así como que no se cumple “de forma reiterada” el horario de recogida de la fracción resto y de los residuos orgánicos. Señalan además que en los lugares de alta ocupación hostelera no se recogen los residuos los siete días de la semana como estaba comprometido y que tampoco se habilitaron 160 contenedores en fechas concretas como las fiestas de San Roque.

EU también dice que se incumple el lavado habitual de los contenedores y que tampoco hay falta de mantenimiento de los mismos. Hace referencia a mayores a la recogida de voluminosos, haciendo hincapié en la situación “especialmente grave” en el barrio de Os Duráns.

Fajardo asegura que existe incumplimiento del baldeo mecánico y manual y también en el servicio de desbroce y en la retirada de carteles del espacio público. También recuerda que, al contrario de lo que Urbaser planteaba en su oferta, no existe o no se utiliza la limpiadora de playas autopropulsada y tampoco el tractor 4x4 con remolque para limpieza de playas, también comprometido.

EU exige respuestas por parte del gobierno local sobre el hecho de que no se esté usando de forma efectiva la oficina de atención al ciudadano de Fariña Ferreño, que no exista la APP comprometida y que se incumpla la campaña de concienciación social en redes sociales.