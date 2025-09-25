Castes The Musical incluirá una zona gastro "gourmet" abierta al público

La presentación del festival fue en la Praza da PeixeríaMónica Ferreirós

Vilagarcía ya está más que preparada para el Castes The Musical, una cita para la que quedan todavía dos meses, pero que promete ser uno de los eventos de la temporada en la capital arousana. Y no solo por el cartel - con artistas de renombre nacional- sino por la fusión del mundo del vino con el del ocio y la cultura. De hecho, y tal y como declaró el organizador del evento, José Dieste, además de conciertos habrá una zona gastro "gourmet" y puestos de vino que ocuparán un espacio de 400 metros cuadrados pegado a la Praza da Peixería y al que podrá acceder el público en general y, por supuesto, el que acuda a los conciertos.

Dieste recordó un cartel que encabezan nombres como Kiko Veneno, Carlangas o Monoulious DOP. También resaltó la apuesta por el talento local y gallego. La programación se completa con otros nombres como Miguel Costas, Os Carismáticos, The Preachers, On Fire, Ariza, Maefield y Kris K DJ y Carlos Crespo con A Duendeneta.

Un festival de vino y música

El organizador definió el Castes The Musical como "la hermana pequeña de Castes" y destacó que es una apuesta por hacer de A Peixería como una sala de conciertos para un grupo de personas - unas 600- que tengan la oportunidad de escuchar buena música y tomarse un buen vino. De hecho no habrá destilados ni otras bebidas en el recinto.

Los abonos ya están a la venta a precio especial y habrá “premios” Los abonos para asistir al Castes The Musical ya están disponibles tanto en la web propia (www.castesthemusical.es) como en la de Castes (www.castes.es). En estos momentos hay un abono promocional que tiene un coste de 49 euros más gastos de gestión. Después el precio cambiará. El propio José Dieste indicó que habrá “un premio” a modo de consumición. El festival ya lleva varias ediciones y llega con la vocación de continuidad, sobre todo aprovechando espacios como son el Mercado de Abastos y la Praza da Peixería que –incluso en época de lluvias– garantiza que los eventos se puedan celebrar igualmente.

La jornada del 21 y del 22 la música sonará en A Peixería, pero el día 23 el festival se trasladará (coincidiendo con la feria Castes original) a la Praza de Abastos. Y ahí las actuaciones serán abiertas al público. El vino estrella este año será el Valdeorras. "Queríamos hacer un guiño y ayudar a una zona que este año por los incendios lo ha pasado especialmente mal", indicó Dieste.

Capital de la "desestacionalización"

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, aplaudió la iniciativa de José Dieste y volvió a presumir - como ya hizo hace unos días en la presentación del VideaFest- de que la ciudad es la "capital da desestacionalización". Indicó el regidor que hay eventos a lo largo de todo el año en la localidad y que eso permite recibir visitantes de forma más espaciada.

El diputado provincial, Javier Tourís, presumió por su parte de que la comarca de O Salnés aglutina más plazas turísticas que las siete ciudades gallegas y que este tipo de eventos contribuyen a que haya una programación de calidad y a que nos visite más gente.