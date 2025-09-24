Talleres de cocina con conservas de Os Peperetes en Carril

Imagen de archivo de un taller anterior de Xoanqui Ameixeiras en la Praza de AbastosMONICA VILA

Vilagarcía acoge una segunda edición de los talleres gratuitos del programa "O calendario da Ría na túa mesa", qeu se celebrarán en días alternos desde este sábado 27 hasta septiembre del año que viene. Son, en total, 18 citas que se reparten entre Carril, Vilaxoán y la Praza de Abastos de Vilagarcía, en donde se concentran la mayoría de ellos. El primero corre a cargo de la empresa local Os Peperetes y del chef Patxi García que organizará un taller de conservas. La entrada es gratuita y está abierta al público general, sin que sea necesaria la inscripción previa. Empieza a las 12 en el primer piso de la lonja carrilexa.

La actividad empezó el año pasado con un gran éxito de asistencia. De hecho muchas de las recetas fueron recogidas en un libro de cocina bajo el título "O noso mar no teu prato". La propuesta está financiada en el marco de las estrategias de desarrollo local participativo aprobadas por los grupos de acción local del sector pesquero (GALP). Los asistentes aprenderán a cocinar recetas a base de productos de proximidad que se pueden adquirir en los mercados públicos de la ciudad. También se explicarán nuevas técnicas y formas de tratar el producto local y de sacar el mejor rendimiento al de temporada.

Otras citas

Os Peperetes serán los encargados de realizar un segundo taller el día 4 de octubre en la Praza de Abastos de Vilaxoán (a las 12). En la propuesta también participa la chef Rocío Garrido de "La cocina de mi abuelo", que impartirá las sesiones del 11 al 25 de ese mes.

Por su parte el cocinero Xoanqui Ameixeiras será el encargado de capitanear las actividades restantes. Sus talleres serán por la semana (a las 11.30 horas) en la Praza de Abastos de Vilagarcía. Los de este año están fijados para los miércoles 1 y el jueves 9 de octubre, así como para el 6 de noviembre y el 18 de diciembre.