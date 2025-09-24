Alumnado de 1\u00ba y 2\u00ba de Primaria del CEIP Pluriling\u00fce Rosal\u00eda de Castro participar\u00e1 este viernes 26 en taller de marisqueo impartido por AmarCarril Turismo Activo. La actividad llega de la mano de la Trade Navigation Tour, que convertir\u00e1 a Vilagarc\u00eda en puerto de referencia. La TNT es una traves\u00eda internacional vinculada al proyecto europeo Fisatur, que re\u00fane a emprendedores de Espa\u00f1a, Francia y Portugal seleccionados en el marco de su programa de incubaci\u00f3n de experiencias de turismo marinero y pesquero. La jornada pondr\u00e1 el foco en la educaci\u00f3n y la transmisi\u00f3n de la cultura marinera a las nuevas generaciones y en ella participan una treintena de escolares. La iniciativa forma parte del itinerario del proyecto Fisatur, que recorre diferentes puertos atl\u00e1nticos a bordo del hist\u00f3rico "La Peregrina". El periplo busca poner en valor el turismo mar\u00edtimo-pesquero como motor de desarrollo sostenible, al tiempo que impulsa el intercambio de conocimientos y experiencias entre comunidades pesqueras y nuevos proyectos emprendedores. Tras la actividad educativa en Vilagarc\u00eda la expedici\u00f3n pondr\u00e1 rumbo hacia Baiona, donde se celebrar\u00e1 una recepci\u00f3n institucional y nuevos espacios de intercambio entre los emprendedores internacionales y las iniciativas locales.