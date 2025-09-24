La conexión de O Con con el tanque de Vista Alegre se retrasa hasta noviembre

Obras de los tanques de tormenta en la zona de Vista AlegreMónica Ferreirós

La colocación de la gran tubería bajo el lecho del río de O Con para conectar el tanque de tormenta que hay junto a la muralla del convento de Vista Alegre se retrasa hasta el mes de noviembre. Así lo señalan fuentes municipales, que lamentan los retrasos de la Xunta de Galicia en lo que respecta a esta obra. “Os técnicos de Augas de Galicia e de Petrolam dixeron nun principio que as obras comezarían en maio, despois en xullo e agora xa están advertindo que, como mínimo, non será ata novembro”, dicen desde la administración local. Y es que esa actuación va a implicar una reorganización del mercadillo semanal y eso, insisten, lleva su tiempo.

Los retrasos en los trabajos –que afectan también a la zona de Fexdega– ya fueron denunciados por empresas que trabajan para Petrolam y que denunciaban hace unos días que se les adeudaban varios meses. La Xunta de Galicia – a través de la Consellería de Medio Ambiente– aseguró a preguntas de este medio que “a obra dos colectores e tanques de Vilagarcía non sofre ningún atraso ou problema de execución”. Señaló que “a empresa adxudicataria está executando os traballos con normalidade e seguindo a planificación inicialmente prevista”. Algo con lo que Ravella, como deja claro, no está para nada de acuerdo.

Eso sí, la administración autonómica reconoce momentos de “tensións financieiras” en Petrolam “que provocaron que se atrasara nos seus pagos”. Según Augas de Galicia la propia empresa le trasladó que la situación ya ha sido subsanada y que, por lo tanto, no afecta al contrato vigente de esta obra tan importante.

La portavoz del gobierno, Tania García, recuerda que fue en julio con la visita de la conselleira a la zona cuando se habló de que los trabajos estarían listos “este mesmo ano”. Ahora señala la edila que “se ata novembro como mínimo non comezan as do leito do río do Con e a Praza da Verdura parece probable que ata o verán que vén non estea rematado un proxecto que, en teoría, debería estar xa executado en marzo pasado”. Subraya García que después de terminados los trabajos debe reponerse el asfaltado de las zonas afectadas “que suman varios centos de metros cadrados”. El ejecutivo declara que es comprensible que en una obra pública puedan darse demoras. Eso sí, reclaman “máis transparencia na execución, polo que significa de trastorno na vida diaria dos vilagarciáns e de quen nos visita”. Añade Tania García que “estamos seguros de que o grupo popular será quen de esixir á Xunta que cumpra cos prazos, polo menos coa mesma vehemencia que fai cos proxectos municipais”.