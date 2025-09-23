Mi cuenta

Vilagarcía

O Piñeiriño pone en marcha su Mostra de Teatro Afeccionado con cuatro compañías en escena

La primera de las funciones es este sábado a las 20 horas con la obra “Silencio”

Fátima Frieiro
23/09/2025 20:23
Imagen de la obra “Silencio”, la primera de esta muestra
Imagen de la obra “Silencio”, la primera de esta muestra

El barrio de O Piñeiriño acogerá su primera Mostra de Teatro Afeccionado en el Centro Cultural Breogán. Esta gran cita anual reunirá a cuatro grupos representativos del panorama gallego como son Atrezzo Teatro (de O Porriño); Fauna 113 Teatro (de Vigo), Chumpá Teatro (de Cuntis) y Abázcaro (de Vilagarcía).

La primera función es este sábado a las 20 horas con Atrezzo Teatro y su obra “Silencio”. El sábado 4 de octubre a las 21 horas será el turno de Abázcaro con “Aquí as fabas, as caldeiradas!”; el sábado 11 de octubre a las 20 horas estarán en escena Fauna 113 con “Os veciños do lado” y el domingo 12 de octubre se cierra el ciclo con Chumpá Teatro con “Sombras na noite”. Esta muestra busca ser un espacio de encuentro intergeneracional y también un escaparate para el talento local, así como conectar al público con el teatro aficionado.

