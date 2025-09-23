La DOP alcanza la mayoría de edad con el 61% de las bateas gallegas adheridas al sello

En el acto estuvo la conselleira do Mar, Marta VillaverdeMónica Ferreirós

Seguir sumando aliados para el distintivo de calidad que hace que el mejillón de Galicia sea “o mellor do mundo” es el reto que se marca el sector productor para el futuro más inmediato. Vilagarcía celebró la mayoría de edad de la Denominación de Orixe Protexida para uno de los productos estrella de la costa gallega y lo hizo con un acto en el que se resaltó – principalmente– el valor nutricional de este molusco y la sostenibilidad ambiental a la hora de producirlo. “Está o mexillón de Galicia primeiro, e logo o do resto do mundo”, explicó el comunicador Adrián Díaz.

Sector productor, responsables políticos y personalidades del mundo gastronómico sumaron fuerzas para destacar el potencial del mejillón y, sobre todo, de que esté amparado por una DOP que garantiza su excelencia desde la batea hasta la mesa.

Fue la conselleira do Mar, Marta Villaverde, la que puso sobre la mesa los datos concretos de la Denominación de Orixe. Señaló que en el año 2024 la certificación “Mexillón de Galicia” se incrementó un 56% hasta alcanzar las 18.700 toneladas. Destacó que en la actualidad hay más de 2.000 bateas para la producción ligadas a este distintivo, que representa el 61% del total de todas las que hay en la costa gallega. A esto – como explicó la responsable autonómica–se le suman los 12 centros de depuración, 39 empresas transformadoras y más de 120 entidades y marcas autorizadas o en proceso para comercializar el molusco bajo su amparo. Villaverde – que fue la primera vez que estuvo en la sede del Mexillón de Galicia desde que fue ratificada en su cargo– hizo un llamamiento al “diálogo, ao consenso e á unión do sector”. Indicó que esta unión es uno de los retos que el sector – y también la administración–debe plantearse de cara a un futuro inmediato. “Todos debemos estar comprometidos”, recalcó la política conservadora. “É importante que o sector volva a ser forte”, concluyó.

Un acto aderezado con degustación y “showcooking” en pleno directo En el acto de aniversario de la DOP no faltó, como no podía ser de otra forma, el producto estrella. De hecho el Consello Regulador invitó al acto a la nutricionista caldense Lidia Folgar, que se encargó de explicar a los presentes las cualidades alimenticias del producto. “Tiene más hierro que las lentejas y es un producto perfecto para los bebés cuando empiezan con la alimentación complementaria y también para las embarazadas, por ejemplo”, destacó. Además indicó su versatilidad a la hora de ser cocinado. Este detalle lo demostró la chef y concursante de Masterchef 9, Ofelia Hetschel. Fue ella la que indicó que “yo pensaba que todo el mejillón era gallego, no uso otro” y la que capitaneó un showcooking en el que incluso hubo un debate sobre si este producto está más rico con o sin limón. No faltó el mango ni el cilantro como aderezos a un producto muy gallego.

Por su parte el presidente del Consello Regulador, Mané Calvo, recordó que conseguir la DOP (la primera en España para un producto del sector del mar) “ha sido el fruto del esfuerzo de mucha gente durante muchos años”. Añadió que “tenemos que seguir creciendo y todavía diferenciarnos más de otros mejillones de fuera y seguir teniendo este liderazgo a nivel mundial”.

Calvo animó a los productores a “certificar su producto, porque cuanto más producto certificado tengamos y más seamos es mejor para nuestra propia identidad”.

Unión frente a las diferencias

El presidente del Consello Regulador también valoró las diferencias que, desde hace años, existen entre el sector productor y el transformador en lo que se refiere a tema de etiquetados y de la marca “mejillón de Galicia”. Indicó que “estoy convencido de que tenemos muchas más cosas que nos unen de las que nos separan. Tendremos que olvidarnos de pequeñas cuestiones y centrarnos en lo primordial, que es la defensa del propio sector y de Mexillón de Galicia y de esta denominación de origen”.

Recalcó que “el reto que tenemos por delante es conseguir que todos los productores estén dentro de la denominación de origen porque es lo que determina protegernos frente a otros productos que son parecidos y que vienen de fuera”. Calvo también destacó el tema del etiquetado de los productos como “primordial” insistiendo en que “solo un mejillón que ha sido producido y comercializado en Galicia puede llevar el sello de la DOP y seguimos persiguiendo el fraude en estas cuestiones”. Añadió que “sigue siendo primordial y esto nunca va a bajar de importancia. Ahora tenemos retos también en la promoción del producto e intentar salir al exterior”.