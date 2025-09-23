Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

La ANPA de Carril demanda el segundo pedagogo terapéutico que no tienen desde inicio de curso

Han enviado escritos a la Inspección de Educación y no han recibido respuesta

Fátima Frieiro
23/09/2025 20:08
Imagen de la entrada del colegio Rosalía de Castro de Carril
Imagen de la entrada del colegio Rosalía de Castro de CarrilI Gonzalo Salgado

La ANPA de Carril denuncia que llevan desde principios de este curso académico sin el segundo pedagogo terapéutico que le corresponde al centro. La presidenta de la asociación de madres y padres, Carmen Barrena, señala que “tanto dende a dirección do centro como dende a ANPA enviámoslles escritos a Inspección de Educación para que resolvan esta situación que afecta directamente ao alumnado e non recibimos resposta. Solo a calada”.

Indican que el centro tiene concedido ese segundo profesional y que, de momento, solo cuentan con el primero. “Aquí non enviaron nada e tampouco temos noticia de cando van a facelo”. De ahí que se muestren enfadados con el tema.

