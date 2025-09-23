Estas son las inversiones por tres millones de euros que contempla el Presupuesto que propone el gobierno local de Vilagarcía

El acuerdo del gobierno local para aprobar las cuentas parece ya cerrado con el BNG Mónica Ferreirós

El gobierno local de Vilagarcía presentará ante el pleno de la Corporación un capítulo de inversiones que asciende a tres millones de euros y que incluye un total de 37 actuaciones. Ninguna de ellas - expone el propio ejecutivo de Alberto Varela- es de un montante importante, pero sí "se dan resposta a algunhas das demandas veciñais e dos propios servizos municipais". Y lo que es importante para sacar adelante las cuentas, se incluyen las propuestas que el BNG puso sobre la mesa en las negociaciones.

La finalidad de los fondos

La actuación de mayor cuantía dentro del citado capítulo de inversiones es de 550.000 euros para el Plan de Asfaltados. La que menos - de 1.216 euros- es para renovar unas sillas del departamento de Obras. A mayores se invertirán 250.000 euros en las playas de O Preguntoiro y O Campanario. En el primer caso ejecutando el proyecto de las pasarelas comprometido con los vecinos y en el segundo realizando un nuevo aporte de arena.

Después hay reservados 280.000 euros a la primera fase de humanización de la Avenida Rodrigo de Mendoza, con la plantación de árboles en todo el margen del río de O Con. Igualmente ( y tal y como pedían los nacionalistas) se incluyen 150.000 euros para la primera fase de recuperación del Balneario da Compostela, la reforma del pabellón de Bamio (80.000 euros) y otros 100.000 para inversión en patrimonio histórico y cultural. Para la renovación de las placas de calles y parroquias se dedicarán 125.000 euros.

La renovación de iluminación en varias calles y avenidas, con el objetivo de aumentar la eficiencia energética, también están en el listado de inversiones. Al igual que nuevos programas y aplicaciones informáticas para mejorar la prestación de los servicios. Hay también actuaciones en la biblioteca, la habilitación de aseos públicos en el centro de la ciudad y en el paseo marítimo (por más de 200.000 euros) o la reforma integral del portal de internet del Concello.

Operación de préstamo

El plan se financiará con cargo a un préstamo y será ejecutado a lo largo del año 2026. Desde el gobierno municipal señalan que se está a la espera de que se resuelva la nueva convocatoria de Fondos Europeos (la estrategia EDIL que sustituye a los Edusi), que insuflaría otros 6,4 millones de euros. De hecho el equipo socialista presume de que Vilagarcía está viviendo su mejor momento en cuanto a inversiones.

Las viviendas turísticas

Cabe recordar que una de las líneas rojas que el BNG expuso para poder dar su visto bueno a las cuentas de este 2025 (a escasos meses de que acabe el año) está la de aplicar un impuesto específico a las Viviendas de Uso Turístico. Sobre este asunto, al menos por ahora, no se ha hablado de un acuerdo específico. Todas las propuestas serán trasladadas este miércoles a todos los grupos políticos.