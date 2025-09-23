El club de lectura de la biblioteca inicia una nueva temporada

La sesión está promovida por la biblioteca municipal Rosalía de CastroGonzalo Salgado

El club de lectura "Marcapasos", que se celebra en la biblioteca municipal de Vilagarcía, empieza una nueva temporada. Para la actividad hay solo veinte plazas disponibles, de ahí que se haya habilitado un playa de inscripción, que arranca el próximo lunes 29 y que termina el 4 de octubre. La adjudicación de plazas se hará por estricta orden de inscripción. Los modelos de solicitudes pueden recogerse en las dependencias de la propia biblioteca.

Esta actividad fue puesta en marcha en el año 2015, por lo que celebra en esta temporada su décimo aniversario. Los objetivos con los que nació fueron los de potenciar y fomentar el placer por la lectura, dar a conocer nuevos autores, aprender y debatir y tolerar ideas contrarias a las de uno mismo.

Las reuniones del club están dirigidas por el profesor Augusto Guedes de Castro, que ejerce como moderador. Este año habrá unas diez sesiones de debate con una periodicidad de una por mes. Se celebran en el Auditorio Municipal. En la primera el grupo eligirá las obras literarias con las que se trabajarán a lo largo de todo el curso.