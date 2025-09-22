Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Trabajadoras de la empresa que se encargó del campamento de verano denuncian el impago de una nómina

Han comunicado su situación al Concello, dado que es un servicio subcontratado por la administración local

Fátima Frieiro
22/09/2025 18:28
El alcalde acudió a la clausura del campamento a mediados de agosto
El alcalde acudió a la clausura del campamento a mediados de agostoGonzalo Salgado

Trabajadoras de la empresa ServiPlus Total – que se encargó del servicio de campamento de verano municipal en Vilagarcía– denuncian el impago de la nómina de agosto. Las afectadas señalan que los problemas a la hora de cobrar también el salario del mes de julio se detectaron ya desde principios de agosto. “Dábannos largas. Tiñamos o papel da nómina o día 5 de agosto, pero non o ingreso. Reclamamos no Concello e tamén na empresa e abonáronnos o día 12 dese mes”, dicen. Trabajados los 15 días de agosto firmados entre Concello y empresa para el campamento indican que “pensabamos que nos ían pagar cando acabase o mes, pero a día de hoxe nada, non sabemos nada. Mareánnos e nós seguimos sen cobrar”.

