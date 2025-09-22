Trabajadoras de la empresa que se encargó del campamento de verano denuncian el impago de una nómina

El alcalde acudió a la clausura del campamento a mediados de agostoGonzalo Salgado

Trabajadoras de la empresa ServiPlus Total – que se encargó del servicio de campamento de verano municipal en Vilagarcía– denuncian el impago de la nómina de agosto. Las afectadas señalan que los problemas a la hora de cobrar también el salario del mes de julio se detectaron ya desde principios de agosto. “Dábannos largas. Tiñamos o papel da nómina o día 5 de agosto, pero non o ingreso. Reclamamos no Concello e tamén na empresa e abonáronnos o día 12 dese mes”, dicen. Trabajados los 15 días de agosto firmados entre Concello y empresa para el campamento indican que “pensabamos que nos ían pagar cando acabase o mes, pero a día de hoxe nada, non sabemos nada. Mareánnos e nós seguimos sen cobrar”.