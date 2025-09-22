Los mayores regresan a la universidad en Vilagarcía

La formación será en el Centro de MatosinhosMónica Ferreirós

Más de una veintena de vilagarcianos están en el nuevo curso del programa universitario IV Ciclo, dirigido a mayores de 50 años y organizado de la mano de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Es el quinto año consecutivo que esta iniciativa académica se celebra en la capital arousana, consiguiendo más popularidad año tras año y incluso contando con lista de espera. Desde su puesta en marcha más de 60 alumnos de la localidad y de la comarca consiguieron obtener su Diploma Sénior.

El programa tiene una duración de cuatro años y está dirigido a adultos que tengan interés en seguir estudiando, aunque no cuenten con una formación previa. De hecho está conformado por varias materias transversales de varios grados universitarios, que van desde biología, historia y pasando por comunicación y arte.

En concreto las materias para la nueva edición son: iniciación a la biología humana; literatura española contemporánea; geografía de Galicia; la política hoy; historia de la cultura de Galicia y comunicación periodística. Como materias complementarias se impartirán las artes en las vías de peregrinación y encuentros del cine actual. Las clases son tres días a la semana en horario de 16:30 a 18:30 horas.