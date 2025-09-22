Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La PDRA valora positivamente el “no” del Gobierno a la subestación eléctrica de Altri

Esperan a conocer bien los términos para saber si hay todavía opción a recurso

Fátima Frieiro
22/09/2025 18:09
Una rueda de prensa de la PDRA sobre AltriG.S.

El presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido, valora “moi positivamente” la decisión del Gobierno central de denegar la subestación eléctrica que Altri demandaba para su proyecto en Palas de Rei (Lugo), así como la conexión eléctrica necesaria para su funcionamiento. En todo caso señala que esperan a conocer la resolución definitiva para ver los términos y comprobar si hay posibilidad de recurso por parte de las empresas vinculadas al proyecto.

Así pues Xaquín Rubido explica que para una valoración más pormenorizada sobre esta decisión es necesario esperar a conocer el texto y ver “en que requisitos medioambientales y socioeconómicos se basea” porque – apuntó– “en función de como estean redactados eses argumentos a decisión pode ser recurrible legalmente”. Cabe recordar que desde la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa –que aglutina a ecologistas y al sector del mar– se mostraron siempre contrarios a la colocación de una macrocelulosa en Palas de Rei, que bebería del río Ulla. El mismo que alimenta la Ría de Arousa. De hecho realizaron varias e importantes acciones de protesta y llevaron el asunto ante las diferentes administraciones para intentar parar el proyecto.

Te puede interesar

Sálvora será el destino de cinco viajes para dar a conocer todo el encanto que tiene la isla ribeirense

Programadas para fines de semanas de octubre cinco visitas guiadas a la isla de Sálvora que permitirán que medio millar de personas puedan conocerla
Chechu López
Polish_20250922_191957536

Trasladan a la UCI del Clínico de Santiago para vigilancia al menor de Ribeira que resultó herido en accidente de moto en A Mámoa
Chechu López
Polish_20250923_220015364

Los padres de 'O Grupo' se sienten "defraudados" por la comparecencia en el Parlamento del conselleiro al obviar que "falamos de nenos" y no de cifras
Chechu López
DSC_0385

Prevén que a mediados de 2026 se acabará la obra de ampliación del Fogar Amicos, con 26 dormitorios
Chechu López