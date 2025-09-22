La PDRA valora positivamente el “no” del Gobierno a la subestación eléctrica de Altri

Una rueda de prensa de la PDRA sobre AltriG.S.

El presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido, valora “moi positivamente” la decisión del Gobierno central de denegar la subestación eléctrica que Altri demandaba para su proyecto en Palas de Rei (Lugo), así como la conexión eléctrica necesaria para su funcionamiento. En todo caso señala que esperan a conocer la resolución definitiva para ver los términos y comprobar si hay posibilidad de recurso por parte de las empresas vinculadas al proyecto.

Así pues Xaquín Rubido explica que para una valoración más pormenorizada sobre esta decisión es necesario esperar a conocer el texto y ver “en que requisitos medioambientales y socioeconómicos se basea” porque – apuntó– “en función de como estean redactados eses argumentos a decisión pode ser recurrible legalmente”. Cabe recordar que desde la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa –que aglutina a ecologistas y al sector del mar– se mostraron siempre contrarios a la colocación de una macrocelulosa en Palas de Rei, que bebería del río Ulla. El mismo que alimenta la Ría de Arousa. De hecho realizaron varias e importantes acciones de protesta y llevaron el asunto ante las diferentes administraciones para intentar parar el proyecto.