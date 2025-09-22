El festival Curtas celebrará su 53 edición con 72 cortometrajes y dos nuevas exposiciones

Edición del año pasado del evento audiovisualMónica Ferreirós

El Curtas Festival do Imaxinario celebrará su 53 edición con una selección oficial de 72 cortometrajes, entre los que se encuentran 13 estrenos mundiales, cuatro internacionales, seis europeos, 23 españoles y 26 gallegos, además de contar con dos nuevas exposiciones de los artistas Santiago Pérez y Tomás Hijo que, siguiendo la línea del evento, girarán entorno al terror y a la fantasía. Ambas muestras contarán con la visita de los autores y se podrán visitar en la Sala Rivas Briones desde el 3 de octubre hasta el 16 de noviembre.

Respecto al trabajo del madrileño Santiago Pérez, su exposición repasa su trayectoria como ilustrador de terror, impregnando sus trabajos con una atmosfera lúgubre y fantástica.

Por su parte, el salamantino Tomás Hijo expondrá una serie de obras gráficas que hacen homenaje a libros y películas muy presentes en su trayectoria vital, abarcando los mundos ficticios de J. R. R. o Guillermo del Toro, entre otros.

Este año el festival de cortometrajes se celebrará del 24 de octubre al 2 de noviembre, prometiendo ser un evento emocionante y lleno de sospresas, con una selección de películas que explorarán los límites del miedo y de lo fantástico.