El Videa Fest tiene todavía disponibles un centenar de entradas para el evento en Sobrán

La presentación fue en el Pazo de SobránMónica Ferreirós

El Videa Fest tiene todavía un centenar de entradas disponibles para el evento que tendrá lugar el domingo en el Pazo de Sobrán. Un evento que aunará gastronomía, arte, música y visitas guiadas en lo que – la propia organización–define como “o lugar no que naceu o mundo”. Esta edición número 19 del evento –que ha rotado por diferentes localidades de Galicia– girará en torno a la obra del pintor Juan Moreno. Él, aunque no nació en Vilaxoán, plasma en sus obras la belleza de la Ría de Arousa y de tierras vilaxoanesas. De ahí que haya sido el artista elegido para la edición de este año. El aforo está limitado a 200 personas y cada entrada tiene un coste de 18 euros (se compran a través de videafest.com). “Levamos arredor do 50% vendidas”, explicó Xoán Mariño desde la organización. Fue él el que indicó que “con esta proposta queremos poñer en valor o patrimonio, facendo visibles aos artistas que nos rodean, á memoria colectiva que nos sostén e os espazos singulares que nos acollen”.

El acto de apertura será a las 12 con un recorrido guiado por la muestra pictórica. A continuación habrá un acto de bienvenida con vinos de la zona y, justo a continuación, empezarán los conciertos. Las bandas invitadas son Duarte Quartet, As do Xeito, A Banda do Poeta, Isi Vaamonde Band y los pinchadiscos Chuli Mod, Pinche e Crebinsky. La actividad termina a las 19 horas, por lo que al mediodía habrá una degustación gastronómica de mano de “Mar de Vilaxoán”. Por el medio también hay presentación de libros, así como visitas a las Pías do Salazón a cargo de Miguel Ángel Pérez y a los jardines de Veiga do Mar.

Tanto el alcalde, Alberto Varela, como el presidente de la Diputación, Luis López, aplaudieron la iniciativa como ejemplo de “desestacionalización” del turismo en la ciudad.