El BNG vincula su apoyo al presupuesto a gravar con un impuesto específico las viviendas turísticas

Grupo municipal del BNG de VilagarcíaGonzalo Salgado

El BNG de Vilagarcía pone sobre la mesa como un “condicionante fundamental” para apoyar el presupuesto de 2025 que se lleve a cabo la elaboración de una ordenanza fiscal específica para gravar a las viviendas de uso turístico. Los nacionalistas – que ya llevaron este asunto a pleno hace unos meses mediante una moción– señalan que el censo de este tipo de viviendas en Vilagarcía ya asciende a 680.

El BNG y el grupo de gobierno (del PSOE) han avanzado en las negociaciones para intentar sacar adelante el documento económico el próximo día 2, en el pleno. De hecho el alcalde, Alberto Varela, insiste en que “a miña intención é si ou si levalo a esa sesión a debate”.

El Bloque pide otras partidas para incrementar las zonas verdes en O Con y reformar el pabellón de Bamio

Sobre este condicionante del BNG el regidor expone que “somos unha cidade que vive do sector servizos, pero dende logo entendemos que son vivendas que hai que regular. Teñen que contribuír aos gastos que ocasionan, e para iso hai distintos modelos, como unha tasa de aluguer turístico”. Además reconoce que también hay que ir viendo “como avanzan as cousas, dado que a proliferación deste tipo de vivendas fai que o mercado se tensione e que os prezos do aluguer se disparen. Ou agora ou nos próximos anos haberá que tomar unha decisión seguro”.

Cabe recordar que en municipios vecinos –como el de A Illa– se llevó a cabo la puesta en marcha de ordenanzas fiscales que afectan directamente a las VUT.

Además de esta cuestión el BNG de Vilagarcía también considera prioritarias otras inversiones para poder dar su voto positivo al presupuesto de este año. Entre ellas están la adquisición y acondicionamiento de una parcela para la creación de un aparcamiento en Carril (por 215.000 euros); la instalación de baños auto limpiables y baños públicos; la recuperación de la fachada del Balneario (por 150.000 euros) como primer paso para su transformación integral o la ampliación de la superficie de arbolado en los márgenes del río de O Con (280.000 euros) para dar cumplimiento al compromiso del BNG para “unha Vilagarcía máis verde”. Los nacionalistas también piden consenso a la hora de abordar el Plan de Asfaltados, mejoras en la accesibilidad de la zona de A Rosa (100.000 euros) y la reforma del pabellón de Bamio (80.000 euros). Además incluyen en sus peticiones el arreglo del escudo de Vilaxoán (15.500 euros) y otras inversiones para patrimonio cultural e histórico.

Las inversiones “pendientes”

El alcalde no ha querido avanzar nada sobre el capítulo de inversiones porque “aínda se está pechando” y destacó del BNG que es el “que se está mostrando máis pro activo, non coma outros”.

Las negociaciones con el Bloque incluyen un compromiso de que se saque adelante el presupuesto de 2026 en el primer trimestre del año.