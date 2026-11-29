Lourdes Conde | “Hoxe en día xa nos olvidamos do típico tapete ou as toallas e o encaixe vai en todo”
La Asociación de Palilleiras “A Bella Otero” naceu en 2013 para participar dos encontros que organizaban outros colectivos. Hoxe ten o seu propio encontro, que reúne preto de 500 persoas en Valga
LLourdes Conde é a presidenta da Asociación de Palilleiras “A Bella Otero” de Valga, que conta actualmente cunhas 25 socias e que está aberta a seguir ampliando este número. Quen queira contactar con elas pode facelo a través do seu email, palilleirasdevalga@gmail.com.
Empezaron co colectivo para poder acceder a encontros de palilleiras, pero agora xa fan o seu propio. Como é?
Facémolo unha vez ó ano, o segundo fin de semana de setembro. Nesta edición tivemos 450 palilleiras e palilleiros. Porque hai tamén chicos, así como xente maior, que empezou acompañando á muller e agora van ós encontros coma nós.
Dende onde son os participantes que acuden ó encontro?
De toda Galicia. Este ano tivemos un matrimonio de Huelva, o ano pasado de Soria... E nós tamén imos fóra de Galicia, porque así despois eles veñen aquí.
E que máis se fai no evento, ademais de palillar?
Pola mañá damos un petisco, que suele ser un croissant recheo de xamón e queixo, e unha auga. Despois palillamos e vendemos unhas rifas para un sorteo que facemos. En Valga pórtanse moi ben con nós e xuntamos moitos regalos. Ás dúas paramos para comer e pola tarde reanudamos.
Que fan con todas as creacións que palillan? Véndenas?
Non, é todo a nivel persoal ou para regalar. Hai pouca xente que palille para vender.
Palíllase diferente aquí con respecto a outros lugares?
Si. Hai distintas técnicas. Cada zona suele ter a súa. En Galicia trabállase moito a técnica do torchón. Fóra de aquí fan encaixe ruso, por exemplo.
Que diferencia hai?
A cantidade de bolillos. Nós podemos chegar a traballar con cento e pico ou douscentos bolillos, que son os paíños. Un encaixe ruso lévache sete ou oito pares.
A vostede cando lle empezou a interesar isto dos bolillos?
Sempre me chamou moito a atención. Un ano, polo día da nai, meus fillos regaláronme todo o necesario para empezar. Pasou o tempo e un día escoitei que no concello de Valga ían comezar dar cursos de bolillos. Aí dixen “esta é a miña”. Para poder ir, cando acababa de traballar deixaba os nenos con miña sogra un ratiño. Cando unha cousa che gusta, vas. Non che importan horarios nin cansancio.
Por que lle gustou tanto?
Palillar engancha moitísimo. Cando estás aí concentrada teste que olvidar totalmente de todo, porque cun nada que a mente se che desvíe, xa te equivocas.
Agora xa poderá facer outras cousas ó mesmo tempo.
Si, agora xa é distinto e podes falar, mirar a televisión... Pero teño unha alumna que acaba de empezar e o outro día dicíame: “podes crer que estou atendendo ó que falades vós e xa me equivoquei?”. Pois claro.
Antes dicíame que lle regalaron todo o necesario para empezar. Que é o necesario? É moi caro?
Necesitas o que chamamos unha almohadilla de bolillos, que é como un saco de palla con dous corniños de madeira. Ademais, necesitas unha caixiña de alfileres, un fío, unha plantilla e unha esponxiña para suxeitar as plantillas. Non é barato, pero cómpralo unha vez e úsalo toda a vida. Agora subeu moitísimo e vale un 75% máis que daquela.
Vostede dá clases. Onde son?
En Valga, os martes de 16:30 a 18:30 estou no auditorio e de 19:00 a 21:00 nunha auliña que nos deixou o Concello ó lado de Protección Civil. Mércores dou no Concello de Rois, de 19:00 a 21:00, e os xoves en Boiro, de 16:30 a 19:30.
Hai moita xente interesada en aprender, logo.
Si. Pero debía haber unha pouquiña máis, porque moitas veces atopo xente que me di que lle gustaría aprender pero que é moi difícil. Non é tan complicado. Non teño unha persoa que non aprendera. Agora mesmo son todo mulleres, de diferentes idades, pero tamén teño tido nenos de tres anos en adiante.
E de tres anos xa poden palillar?
Si, si. E cólleno enseguidiña.
Na asociación cada canto se reúnen?
Un día á semana para as clases e logo, as da directiva, reunímonos os luns para preparar cousas para o encontro, porque descansamos outubro pero en novembro xa estamos a tope outra vez organizando o do ano que vén.
As socias teñen algunha cuota?
Si. Son 30 euros ó ano e todo o mundo que queira pode entrar.
Por que lle puxeron o nome de A Bella Otero?
Nós antes estabamos con outro nome, pero houbo outra xente que decidiron ser palilleiras e puxeron un nome parecido ó noso. Só se diferenciaba nunha palabra. Como non nos representaba, decidimos cambialo nós e que mellor que poñer A Bella Otero, que é un personaxe moi representativo de Valga.
Haberá quen pense que o encaixe é só para facer tapetes.
Hoxe en día o encaixe vai en todo, xa nos olvidamos do típico tapete, da sábana, da toalla... O encaixe sirve para colgantes, pulseiras, chaveiros, pendientes, cadeas de colgar as gafas... miles de cousas.
Os materiais para facer esas cousas son difíciles de atopar?
Si. Por aquí non hai tendas especializadas en material de bolillos. Se imos a un encontro en Pontevedra, que é dos máis grandes da redonda, veñen tendas de Madrid, do sur, de Barcelona... que traen cousas totalmente distintas.
Que lle dicimos á xente para que se anime a probar?
Que todo o mundo veña a probar, que eu lles deixo o material. Se lles gusta, xa despois cada un se fai co seu. Que veñan sen medo, que é superfácil e son clases moi gratas, nas que unhas compañeiras tiran polas outras.