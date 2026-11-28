Dj Del Puerto estará en Valga Cedida

La parroquia de Sixto, en Valga, celebrará el próximo sábado 12 de diciembre las fiestas en honor a Santa Lucía, una de las grandes citas festivas del invierno en Valga, con una programación que combinará tradición, música y diversión y que contará con djs internacionales que han llevado su música hasta Nueva York, Miami y algunas de las mejores discotecas de Madrid y Ushuaïa Ibiza.

La programación arrancará con la alborada y los pasacalles a cargo del grupo Xarandeira. A las 13.00 horas tendrá lugar la misa cantada por la Coral Polifónica Santa Comba de Cordeiro. Ya por la tarde, a partir de las 16.00 horas, habrá colchonetas gratuitas para los más pequeños y, a las 19.30 horas, un concierto de la Banda de Música Municipal de Valga en el campo de la fiesta.

Uno de los momentos más esperados llegará por la noche con una espectacular verbena protagonizada por Los Satélites, a la que se sumarán las actuaciones de los dúos Néstor Peña y Orquesta Origen y Diego Moreira con la Orquesta Panorama. Además, a las 23.30 horas se repartirá chocolate con churros gratis entre los asistentes.

La programación se completará con las actuaciones de Marcos Magán, Silvia G y Del Puerto, estos dos últimos artistas con gran proyección internacional, que convertirán la fiesta en todo un escenario de música urbana y latina.