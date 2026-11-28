El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visita el Belén Artesanal en Movimiento de Valga Mónica Ferreirós

Dos años habían pasado desde que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no visitaba el Belén Artesanal en Movimiento de Valga. Aunque este nacimiento es sin duda uno de los principales atractivos navideños en la comarca y cada año su cifra de visitantes continúa al alza, el presidente autonómico no había tenido oportunidad en estas últimas ediciones de disfrutar personalmente de estas artesanías que buscan sacar una sonrisa o sorprender a cualquiera que las visite. Especialmente por su retranca y sus peculiares escenas de la actualidad. Como las de este año con la crisis de la vivienda, las tragedias ferroviarias o la crisis migratoria de Ceuta.

Precisamente este humor característico del nacimiento era algo que “preocupaba” al presidente. “Detívose en todos os detalles e unha das cousas que nos dixo foi que tiña ‘medo’ desa retranca”, comentaba Sito, uno de los miembros de la asociación Amigos do Belén.

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Rueda completó el circuito en el local de Campaña con una sonrisa en la cara y al finalizar no dudó en hacerse alguna foto con los cerca de 30 integrantes que componen la entidad Amigos do Belén y que cada año mantienen vivo este atractivo declarado de Interés Turístico de Galicia.

Éxito anticipado

Aunque en la que es su XXXII edición el Belén abrió sus puertas de forma anticipada para no coincidir con la jornada electoral de este 29-N, Sito asegura que en esta primera semana las visitas fueron muchas más de las esperadas. "Como adiantamos a data, non agardábamos tanta xente. Sorprendeume que xa tivésemos autobuses e todo" apuntó. Y es que, un año más, este nacimiento espera seguir marcando la Navidad arousana.