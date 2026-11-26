Valga expone en la USC su plan de intervención familiar en el rural Cedida

El trabajador social del Concello de Valga, Francisco Javier Gómez González, impartió hoy una sesión formativa en la Universidad de Santiago de Compostela dirigida al alumnado del Grado de Educación Social.

Durante el encuentro, el profesional municipal presentó las claves de la intervención familiar desde la administración local y detalló el trabajo que realiza en Valga el Servicio de Educación y Apoyo Familiar. La exposición combinó fundamentos teóricos y casos prácticos, con una atención especial a las particularidades propias de dos concellos rurales como Valga. Desde el Concello se sienten muy orgullosos de que este departamento sirva como referente para la formación del futuro.