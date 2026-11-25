Vanessa Losada con la concejala Carmen Gómez Cedida

Vanessa Losada, responsable del Aula CeMIT de Valga, recibe dos galardones en los III Premios Agentes TIC de Galicia que se celebraron ayer en la Cidade da Cultura de Santiago. Vanessa obtuvo estos reconocimientos en las categorías de Mejor Agente TIC y Espacio maker.

El evento estuvo presidido por el director de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), Damián Rey, quien recibió a las personas encargadas de la coordinación de las 93 aulas de formación digital de la red CeMIT.

Durante su intervención, Rey destacó el papel de los agentes TIC en la dinamización de las aulas CeMIT, la identificación de necesidades, la propuesta de nuevas actividades y el acompañamiento a la ciudadanía en su proceso de adaptación a los nuevos modelos de comunicación. Una adaptación, añadió, “imprescindible para as relacións humanas, para o desenvolvemento laboral ou para realizar calquera tipo de contacto ou xestión coas Administracións”.

Además de la entrega de premios y de asistir a una charla sobre formación, los participantes en la jornada tuvieron la oportunidad de visitar los dos laboratorios de ciberseguridad de la Xunta situados en el Centro GaiasTech.

Tras este doble reconocimiento a su trabajo, el Aula CeMIT de Valga continúa con su programación de capacitación tecnológica para las próximas semanas, en la que destacan las siguientes actividades: un taller de ciberseguridad, actividades dirigidas a los usuarios del CODI con motivo del Día Mundial de la Discapacidad, una videoconferencia con Papá Noel, un taller de creación de calendarios y exámenes de certificación oficial ComDix.