El programa también sirvió para profundizar en el problema social de la violencia de género Cedida

Los veinte alumnos que participaron en el taller de empleo Ulla-Umia, donde adquieren competencias profesionales en carpintería y trabajos forestales, recibieron durante los últimos días formación complementaria en materia de igualdad.

El principal objetivo fue dotar al alumnado de herramientas para comprender que es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, fomentando su contribución al desarrollo social mediante el acceso en igualdad de condiciones al mercado laboral, con especial atención a la conciliación y a la corresponsabilidad.

El programa también sirvió para profundizar en la concienciación sobre el problema social de la violencia de género con motivo del 25-N.