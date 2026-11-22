Público en la inauguración del Belén Gonzalo Salagdo

El Belén más popular de Galicia, el Nacimiento Artesanal en Movimiento de Valga, inauguró su trigésimo segunda edición. Más de tres décadas de historia tirando de retranca para repasar los principales acontecimientos y problemáticas sociales del último año a nivel local, autonómico y estatal, siempre sin dejar de lado la tradición propia de la Navidad, que con la apertura del Belén da ya el pistoletazo en la comarca.

El Nacimiento, declarado de Interese Turístico de Galicia, podrá visitarse hasta el próximo 10 de enero, tras una inauguración anticipada por la convocatoria de las elecciones generales del 29-N. Así pues, en él se pueden observar las dificultades para encontrar vivienda, una de las causas que precipitó la convocatoria de los comicios tras no aprobarse parte del llamado decreto ‘Maricarmen’, en lo relativo a los alquileres indefinidos. Así, a través del edificio de la serie televisiva ‘Aquí no hay quien viva’ y las acampadas de protesta que se produjeron en plazas de toda España, el Belén recrea esta problemática social.

Homenaje a las víctimas de los accidentes ferroviarios Gonzalo Salgado

No es la única, ya que también alude a la crisis migratoria de Ceuta o a las tragedias ferroviarias que marcaron este 2026: las producidas en Adamuz y en Urda, con un homenaje a las 115 víctimas que fallecieron en ambas tragedias. Precisamente por ello, desde el Belén hace también una crítica a la fiabilidad del servicio ferroviaria, cambiando el nombre de la compañía ‘Renfe’ por ‘Ten fe’.

La ola de incendios forestales ocupa también un espacio destacable en la creación, poniendo el valor el trabajo que realizan los profesionales de la lucha contra el fuego. Un año negro en cuanto a los incendios forestales en España, donde se calcinaron 275.209 hectáreas, un 151 por ciento más respecto a la media del decenio.

En clave política

En clave política, las inminentes elecciones cobran también protagonismo en el Belén, con la representación de los candidatos de los principales partidos en liza. La corrupción es otro de los ejes a los que alude el popular Nacimiento, con una representación de Ábalos llegando a los Juzgados acompañado por otras figuras políticas implicadas.

De repercusión internacional, la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela con la detención de Nicolás Maduro y el posterior ascenso de Delcy Rodríguez a la Presidencia, tampoco falta; así como la misión espacial Artemis II o la muerte del Rey Harald de Noruega y el posterior funeral de Estado.

La visita del Papa a España es otro de los acontecimientos más destacados del año. Así, el Nacimiento recrea a León XIV a bordo del Papa móvil, una de las figuras en movimiento, saludando al público y la asistencia al concierto celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu, con David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges.

En lo relativo a lo social, tampoco falta el eclipse solar, que convirtió el día en noche en el mes de agosto y que ocupó gran parte de la actualidad durante meses. La crónica rosa también se centra en las bodas del año. Unas que acaban bien, como la de Cristiano Ronaldo y Georgina. Y otras como el rosario de la aurora, como una boda en Gomesende (Ourense), que acabó en batalla campal entre rumeros de infidelidades y reclamaciones monetarias.

Los hitos deportivos

El apartado deportivo también adquiere un notable protagonismo en el Nacimiento valgués. El Mundial de Fútbol, con la Selección Española levantando el trofeo tras la victoria ante Argentina, será uno de los puntos más fotografiados. Junto al equipo ganador aparece en una esquina el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no quiso perderse salir en la imagen de los vencederos de la Copa del Mundo. De hecho, el Belén representa esta curiosa anécdota con el capital de la Selección, Rodri, invitando al presidente americano a abandonar el lugar.

Escena representativa de la Copa del Mundo Gonzalo Salgado

Tampoco falta Shakira, que volvió a interpretar la canción de un Mundial ocho años después y que fue una de las protagonistas de esta edición, tras actuar en la inauguración en la final. Aunque si alguien volvió a captar las miradas en el Mundial fue el hermano pequeño de Lamine Yamal, Keyne, que volvió a causar sensación. Una escena de la victoria española que la completa el astro argentino, Lionel Messi.

También con respecto al fútbol, el Belén incluye el ascenso del Deportivo de A Coruña a Primera División, con Yeremay, Mella y el resto del equipo celebrando, así como a los ganadores del Balón de Oro masculino y femenino: Harry Kane y Alexia Putellas. Asimismo, reconoce los logros del equipo español de gimnasia rítmica y de la ciclista Alejandra Neira, campeona del Mundial en Ruta Júnior y del Europeo de Contrarreloj.

Tributo a los que ya no están

Por último, los homenajes póstumos que siempre realiza el Belén en Movemento recordaron a personajes como a la actriz Gemma Cuervo, el diseñador Valentino, la cantante Bonnie Tyler, el mago Juan Tamariz, el periodista Fernando Ónega, los actores Chuck Norris y Fernando Esteso o el político nacionalista Xosé Manuel Beiras, entre otros.

El Belén, con entrada completamente gratuita, puede visitarse de lunes a viernes, en horario de 17:30 a 20:30 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos la apertura es de 12 a 14 y de 17 a 20:30 horas. Fuera de estos horarios los grupos también pueden fijar visitas a través del número de teléfono 630 952 515.

Respaldo institucional

El Nacimiento valgués dio así su pistoletazo de salida a una nueva edición de la mano del alcalde, José María Bello Maneiro y el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles. Un inicio institucional que contó también con la presencia del delegado de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández; la directora territorial de Cultura, Isabel Couselo; y el diputado provincial de Acción Comunitaria, Javier Tourís; que pudieron comprobar las diferentes escenas recreadas en el Nacimiento de la mano de Mari Carmen Castiñeiras, presidenta de la Asociación Amigos do Belén, impulsores de esta creación, que cuenta con más de 3.000 piezas, siendo el belén artesanal y en movimiento más grande de Galicia y uno de los más destacados de España.

Así pues, en el acto inaugural Merelles destacó el Nacimiento como uno de los ejemplos más reconocidos del patrimonio cultural y etnográfico vinculado a las celebraciones de la Navidad en Galicia, junto con otras representaciones emblemáticas de la Comunidad.

Una cita que, además de su componente cultural, contribuye también a la diversificación de la oferta turística y a la desestacionalización de la actividad, además de a la dinamización económica y social del municipio. Así durante las próximas semanas serán numerosos los turistas, excursionistas y grupos que se trasladen hasta Valga para conocer las novedades de un Belén que ya no necesita promoción.

Con su apertura, las comarcas arousanas dan el pistoletazo a la Navidad, que comenzará a encenderse durante esta semana. Así, O Grove pulsará el botón de su alumbrado este mismo viernes, mientras que Vilagarcía hará lo propio el sábado, en la jornada previa a las elecciones generales, con un gran acto en la Praza de Galicia presidido por el alcalde, Alberto Varela. Otros concellos tienen también todo listo, solo a falta de comunicar qué día es el elegido. Es el caso de Cambados, que ultima también la Aldea de Nadal en la Praza de Fefiñáns.