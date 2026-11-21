Una visita a Porto Piñeiro Deputacion Pontevedra

El Concello de Valga abre el proceso de contratación de una nueva fase de las obras en la laguna de Porto Piñeiro Es el proyecto de dotación de equipamiento y puesta en valor del área de ocio y deportiva, valorado en 860.027,24 euros. El objetivo, explican fuentes municipales, es “seguir avanzando na rexeneración desta antiga mina de extracción de arxila e na súa conversión en área de lecer”.

La actuación completará el equipamiento en la zona norte (la más próxima a Mina Mercedes), mediante la construcción de un edificio modular para usos múltiples, con aseos. También se instalarán juegos infantiles, tanto de tierra como de agua, y se habilitarán más zonas de tránsito y estancia para personas.

Una playa artificial

La intervención incluye, explican desde el Concello, completando las redes de saneamiento, abastecimiento y alumbrado público y la colocación de equipamiento ciclista y mobiliario urbano. Las obras e financian íntegramente con fondos de la Diputación de Pontevedra. 700.000 euros del Plan Extra y los restantes 160.000 con los recursos del Plan + Provincia que le corresponden a Valga. El plazo para que las empresas presenten ofertas estará abierto hasta el 14 de diciembre. De esta manera, apuntan desde el Concello, al transformación de Porto Piñeiro, un espacio degradado por la acción minera, sigue su avance. La inversión en los últimos años suma ya tres millones de euros, con los que habilitaron sendas peatonales y ciclables, se crearon zonas ajardinadas, un parque infantil y está en marcha una playa artficial.