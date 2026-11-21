Nuevo Punto Limpio móvil en Valga Cedida

El Concello de Valga amplía el recorrido del Punto Limpio Móvil a nuevos emplazamientos con el objetivo de facilitar aún más la recogida selectiva entre los vecinos y seguir avanzando en la gestión sostenible de los residuos. Desde ayer, el servicio está instalado en las inmediaciones del parque de Moldes, en Cordeiro, donde permanecerá hasta el próximo 1 de diciembre.

A esta nueva etapa se sumarán también otras ubicaciones, como el parque de Barcia, el cruceiro de Xanza y Senín, dando así continuidad al trabajo iniciado el pasado mes de junio gracias a este equipamiento, adquirido mediante una subvención de la Xunta de Galicia. Además, se mantendrán los lugares habituales: Casal de Eirigo, Eirexe (Setecoros), Vilares-Martores, Vilarello, Vilar, Parafita, Igrexa de San Miguel y O Pino.

El objetivo es seguir acercando este servicio a quienes no pueden desplazarse hasta el Punto Limpio fijo de Campaña, fomentar hábitos responsables y evitar los vertidos incontrolados.

El Punto Limpio Móvil dispone de catorce bocas habilitadas para recoger de forma segura residuos que no deben depositarse en los contenedores convencionales, como poliestireno blanco (corcho blanco), espejos y cristales, aceite doméstico usado, ropa y calzado o aparatos electrónicos, entre otros.