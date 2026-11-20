Instalaciones deportivas de Campaña Cedida

El Concello de Valga continúa avanzando en su propósito por mejorar las instalaciones deportivas de Campaña. Tras la renovación integral del césped sintético de uno de los campos de fútbol y el acondicionamiento de las gradas, los nuevos trabajos afectarán ahora al alumbrado y a la pista de tenis.

El proyecto, que ya está en licitación, incluye la suministración y la instalación de 64 proyectores de luz LED. Por su parte, se renovará por completo la pista de tenis, retirando la pavimentación actual para sustituirla por otra más resistente. También se colocará un canal para drenar el agua y se completará la actuación con la instalación de la red, postes y otros accesorios propios de esta disciplina deportiva, además del marcaje de las líneas de juego.

La intervención responde al objetivo de modernizar las instalaciones, fomentar la práctica deportiva y corregir el estado actual de algunas infraestructuras que ya no reunían las condiciones adecuadas. El presupuesto asciende a 110.659 euros, que se financiarán con cargo al Plan Extraordinario de Infraestruturas deportivas de la Diputación de Pontevedra.

Las empresas que quieran optar a la adjudicación tienen de plazo hasta el 14 de diciembre para presentar ofertas.