Fachada del Concello de Valga Gonzalo Salgado

El Auditorio de Valga se convertirá mañana, a partir de las 17:00 horas, en un punto de encuentro de nuevos intérpretes y amantes de la música al acoger la fase autonómica del certamen Intercentros Melómano.

Valga fue seleccionada como sede oficial para esta fase lo que para el Centro Superior Galival Music “representa unha honra e unha satisfacción, ademais dunha oportunidade de contribuír á promoción, difusión e posta en valor do talento musical das novas xeracións”

El Intercentros Melómano es uno de los certámenes nacionales de referencia para músicos juveniles y celebra este año su 25 edición. El objetivo es descubrir, reconocer y dar proyección al talento musical del alumnado de los conservatorios y centros autorizados de España.

Los participantes tienen la oportunidad de demostrar sus cualidades artísticas como solistas, interpretando obras de libre elección ante un jurado profesional.

El concurso se desarrolla en tres etapas: una primera selección en los propios centros; después una fase autonómica - la que se celebra mañana en Valga- en la que los concursantes de cada comunidad interpretan su repertorio ante el jurado; posteriormente, el primer clasificado de cada autonomía pasará a la fase nacional.