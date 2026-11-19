Imágenes de la última edición del concurso Cedida

El Concurso de Decoración de Navidad y Belenes Artesanales en Valga crece en su segunda edición y superará los 2.000 euros en premios entre cantidades económicas y regalos que recibirán los participantes. El certamen busca promover la creatividad, dinamizar los diferentes núcleos del municipio durante las fiestas navideñas.

En esta nueva edición se establecen dos categorías: grupal e individual. En la primera pueden participar aldeas, asociaciones, comunidades y grupos vecinales. Las tres mejores decoraciones serán premiadas con 300, 200 y 150 euros en vales de compra para el comercio local. También se otorgará un premio especial para fomentar la participación colectiva, la cooperación y el refuerzo de los lazos vecinales.

En cuanto a la categoría individual, en la que pueden inscribirse establecimientos comerciales y particulares, los premios serán de 200, 150 y 100 euros.

Roscón para todos los premiados

Las bases del concurso también contemplan la entrega de otros diez vales de 50 euros a los participantes que obtengan las siguientes mejores puntuaciones, así como el regalo de un Roscón de Reyes a todos los premiados.

El plazo de inscripción permanecerá abierto entre el 16 de noviembre y el 18 de diciembre. Las solicitudes podrán presentarse en el registro del Concello o enviarse al correo electrónico concello@valga.gal.

Criterios de valoración

A la hora de elegir a los premiados, el jurado tendrá en cuenta criterios como la creatividad, la originalidad y el atractivo visual del conjunto de la decoración; el diseño, el montaje y la selección de los materiales empleados. Se valorará especialmente el uso de materiales reciclados o de desecho, así como la utilización de iluminación de bajo consumo.