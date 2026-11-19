Una de las áreas empresarial de Valga Cedida

El Concello de Valga instala en las áreas empresarial de Campaña y O Carballiño nuevo alumbrado en el tramo de carretera que discurre entre las instalaciones del grupo ODL y el recinto de la nueva Urovesa.

La actuación, que se suma a los recientes asfaltados en la zona norte, consistió en el suministro e instalación de 13 columnas de alumbrado con sus correspondientes luminarias y el tendido de casi medio kilómetro de cableado.

Las obras, con un presupuesto de 22.782 euros, fueron ejecutadas por la empresa SETGA y financiadas mediante una subvención de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia destinada a la mejora de infraestructuras en áreas industriales de Galicia.

De este modo, se continúa avanzando en la consecución de infraestructuras de calidad y seguras en los accesos y vías interiores de la zona, con el objetivo de facilitar el desarrollo de la actividad empresarial y la circulación.

El de Campaña-O Carballiño es el principal complejo industrial de Valga, en el que están instaladas las grandes empresas del municipio, generando con su trabajo un gran volumen de mercancías y movilizando diariamente a alrededor de 2.000 trabajadores.