La Casa da Torre, en Valga Gonzalo Salgado

Las cámaras ya están grabando en Valga lo que será la primera película de Brais do Rei y Tito Refoxo, un thriller psicológico en el que, aseguran, “as apariencias enganan”.

Después de su cortometraje ‘Nai’, nominado a los Premios Mestre Mateo, ‘Método’ será el segundo proyecto que llevarán a la pantalla, pero esta vez lo hacen en su casa, en Valga. “Nosotros somos de aquí, salimos de la Banda de Música, y escogimos Valga como escenario por afinidad con el pueblo y porque nos aporta lo que queremos plasmar también”, explica el guionista, Brais do Rei. Recuerda que ya con el corto, que se grabó en Rois, buscaban esa representación de Galicia y del rural.

Valga será escenario de un thriller psicológico protagonizado por actores de 'Clanes' y 'Fariña' Más información

En cuanto a los escenarios, los principales serán el Auditorio Municipal y la Casa da Torre, pero no son los únicos. Una de las jornadas se rodará en un estudio de A Coruña.

Trabajo de preproducción

El sacar adelante un proyecto de este calibre conlleva también un gran esfuerzo y muchas horas de trabajo. “Llevamos un mes sin dormir casi”, señala Brais, y es que considera que es mucho más dura la fase previa que la propia producción por la necesidad de contactar con proveedores, alquilar equipos, reservar hoteles, etc. “Es una locura”, sentencia el valgués.

Sin embargo, en lo que fue el primer día de rodaje -este martes- comparte ahora sus mejores sensaciones.

“Todo o que chegue será bo”

Aunque resulta muy precipitado hablar de fechas de estreno, sí consideran que a principios de 2027 podría estar lista, pero esa no es ahora la prioridad de Brais y Tito. “O obxectivo é facela e desfrutala. Que quede o mellor posible e de aí todo o que saia será bo”, explica el director, Refoxo.

También teme generar falsas expectativas con un proyecto que para ellos es una oportunidad. “Non queremos xerar unha idea errónea. Pode chamar a atención todo ou nada ao espectador”, cuenta, y recuerda que el enfoque es muy personal y se sale de lo comercial. “Co concepto de película parece que vas facer unha superproducción como se vira aquí a rodar Brad Pitt, pero esta é unha peza moi actoral e persoal”, aclara.

Con todo, aseguran sentirse muy ilusionados por grabar en la que para ellos es su casa y donde se sienten especialmente arropados. “Ter a posibilidade de gravar algo persoal e facelo na terra facilítanos moito todo, porque a xente coñécete e bótate unha man”, explica Refoxo.