Entorno de la laguna de Porto Piñeiro, en Valga D.A.

Valga da un paso más en su proyecto para convertir la antigua mina de arcilla de Porto Piñeiro en un espacio de referencia para el ocio, el turismo y la naturaleza. El Concello sacó a licitación en estos días el contrato para dotar de mobiliario, alumbrado y equipamiento infantil todo el entorno. El presupuesto base de licitación para ejecutar estos trabajos asciende a 860.027 euros, una cuantía que se suma al total de la obra desde que se inició la regeneración de la laguna: unos tres millones de euros.

Esta nueva fase de obras que se desarrollará en la zona norte sale adelante gracias a un convenio que firmó este mismo verano la Diputación de Pontevedra con el Concello para financiar los trabajos a través de los planes Extra y +Provincia.

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Este nuevo contrato incluye por lo tanto la construcción de zonas de recreo, así como la instalación de juegos infantiles terrestres y acuáticos, trabajos de paisajismo y jardinería, instalación de alumbrado exterior y mobiliario, como mesas de picnic, bancos, fuentes y equipamiento para ciclistas.

La empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 14 de diciembre y el plazo de ejecución que establece los pliegos será de diez meses.

Otras fases y trabajos

La transformación de este espacio comenzó a fraguarse en el año 2023 con la rehabilitación de los primeros tramos de senderos peatonales y ciclables en la zona sur, un parque infantil, zonas verdes y mobiliario urbano.

Posteriormente, comenzó la construcción de senderos, con un presupuesto de 614.738 euros del programa Pon2030. El objetivo era ampliar las vías para peatones y ciclistas, incluir especies arbóreas para la renaturalización del espacio, instalar tuberías y canalizaciones para el alumbrado público, mobiliario urbano y barandillas.

Una playa artificial

La última fase que se ejecutó y que se convirtió en uno de los grandes atractivos de la obra fue la construcción de una playa artificial y una piscina, que incluyó la mejora de los accesos, la instalación de sistemas de drenaje y trabajos de paisajismo. En este caso, la inversión ascendió a 902.000 euros, 700.000 euros del Plan Extra y la parte restante del programa +Provincia de la Diputación.