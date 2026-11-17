Una de las pintadas que denuncia el Concello Cedida

El Concello de Valga presenta ante la Guardia Civil una denuncia por multitud de actos de vandalismo que tuvieron lugar en los últimos días y que afectan a espacios de titularidad municipal. Se trata, concretamente, de pintadas que aparecieron en el mirador de Beiro y también en algunas marquesinas.

Desde el Concello consideran esto un atentado contra el patrimonio público, por ello formalizaron una denuncia para iniciar una investigación y topar a las personas responsables.

En Beiro, las pintadas afectan a las casetas de madera del Mirador del Muíño de Vento, unas instalaciones que se encuentran en proceso de rehabilitación y que, sin haber tenido siquiera tiempo de concluir las obras, ya han sido objeto de actos vandálicos. Además, también se han detectado pintadas similares en la marquesina del colegio Baño-Xanza y, desde hace semanas, están aumentan también en otros espacios públicos y privados: carteles de obras, señales, muros e incluso fachadas.

“Resulta desalentador que se estean a investir fondos no acondicionamento de espazos e infraestruturas para que, acto seguido, os vándalos acaben con todo”, apunta el Concello.

La problemática del vandalismo en Valga no se queda en un hecho aislado sino que acumula muchas otras incidencias. Entre los casos más graves se encuentran los continuos desperfectos en los baños públicos del Parque Irmáns Dios Mosquera, robos de cable eléctrico, la sustracción de adoquines de piedra en el embarcadero de Santa Cristina o la desaparición de mobiliario en áreas recreativas y tramo de barandilla en las fervenzas.