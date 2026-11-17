O BNG pedirá en Pleno crear un camiño escolar que conecte Ponte Valga cos centros educativos de Baño
O BNG de Valga levará ao próximo pleno unha iniciativa destinada a transformar a mobilidade peonil no concello mediante a creación dun camiño escolar seguro que conecte o núcleo de Ponte Valga cos centros educativos de Baño.
O proxecto busca ofrecer un itinerario accesible, cómodo e protexido para que o alumnado e as súas familias poidan realizar os seus desprazamentos habituais a pé con plenas garantías de seguridade viaria até a escola infantil, o colexio ou o instituto.
O obxectivo é configurar un espazo ben delimitado que beneficie non só á comunidade escolar, senón tamén a toda a veciñanza que transita por esta contorna.
Unha das actuacións fundamentais e máis urxentes para garantir a viabilidade deste percorrido é a habilitación dun paso de peóns na estrada N-550 xunto ao cruzamento de Cedelo, unha demanda que o BNG de Valga leva tempo esixindo perante as administracións competentes.