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Valga

Valga inicia este viernes sus acciones de sensibilización para el 25-N

Fátima Pérez
16/11/2026 07:05
Una concentración por esta efeméride, en una imagen de archivo |
Una concentración por esta efeméride, en una imagen de archivo |
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Valga inicia la próxima semana sus actividades en el marco del 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Se trata de un programa que el Concello elabora junto con el CIM de Valga y que arrancará este viernes 20 de noviembre con el espectáculo infantil ‘Os Contos de Violeta’ en la Casa da Cultura a las 19:00 horas. Este mismo día habrá también formación sobre violencia de género y el nuevo contexto digital en el IES de Valga a las 10:45 y en el CEPP de Baño Xanza a las 12:30 horas.

La programación continuará el lunes 23 con la exposición ‘As violencias invisibles’ en el auditorio. Esta estará abierta al público hasta el 4 de diciembre. Ya el propio día, el 25 de noviembre, la jornada comenzará con una andaina a las 10:30 horas que saldrá desde la desde el CODI. A las 12:00 horas se procederá a dar lectura al manifiesto del 25-N en la casa do Concello.

Algunos de los rostros que colmarán las calles de Caldas con sus mensajes sobre la violencia contra la mujer

Los rostros de 16 caldenses cubrirán las calles para sensibilizar este 25-N

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En los centros educativos ese día se instalará un punto violeta en el IES de Valga durante el segundo recreo y a mayores se dará una nueva formación para el alumnado sobre la sumisión química y la prevención de la violencia de género. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, a las 19:00 horas, se podrá disfrutar de otro espectáculo infantil, ‘Novos lobos’, en el Auditorio Municipal para poner el broche a una semana de acciones de sensibilización.

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