Valga inicia este viernes sus acciones de sensibilización para el 25-N

Una concentración por esta efeméride, en una imagen de archivo | Gonzalo Salgado

Valga inicia la próxima semana sus actividades en el marco del 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Se trata de un programa que el Concello elabora junto con el CIM de Valga y que arrancará este viernes 20 de noviembre con el espectáculo infantil ‘Os Contos de Violeta’ en la Casa da Cultura a las 19:00 horas. Este mismo día habrá también formación sobre violencia de género y el nuevo contexto digital en el IES de Valga a las 10:45 y en el CEPP de Baño Xanza a las 12:30 horas.

La programación continuará el lunes 23 con la exposición ‘As violencias invisibles’ en el auditorio. Esta estará abierta al público hasta el 4 de diciembre. Ya el propio día, el 25 de noviembre, la jornada comenzará con una andaina a las 10:30 horas que saldrá desde la desde el CODI. A las 12:00 horas se procederá a dar lectura al manifiesto del 25-N en la casa do Concello.

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En los centros educativos ese día se instalará un punto violeta en el IES de Valga durante el segundo recreo y a mayores se dará una nueva formación para el alumnado sobre la sumisión química y la prevención de la violencia de género. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, a las 19:00 horas, se podrá disfrutar de otro espectáculo infantil, ‘Novos lobos’, en el Auditorio Municipal para poner el broche a una semana de acciones de sensibilización.