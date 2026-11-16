Fachada del Concello de Valga Gonzalo Salgado

El Concello de Valga continúa impulsando actuaciones destinadas a mejorar sus infraestructuras básicas con la adjudicación de un nuevo contrato para la dotación de saneamiento en los núcleos de Reguengo, Cernadas y Tarroeira.

Los trabajos han sido asignados a la empresa ‘Construccións, Obras e Viais (Covsa) por un importe de 48.398,79 euros, IVA incluido.

Se trata de una intervención centrada en las infraestructuras de saneamiento de estas tres zonas del municipio, dentro de las actuaciones destinadas a mejorar la prestación de servicios básicos a la población.

La contratación de las obras supone un nuevo avance administrativo para llevar a cabo los trabajos previstos, una vez determinada la empresa encargada de su ejecución.

La actuación permitirá intervenir en las infraestructuras de evacuación y gestión de aguas residuales de los lugares incluidos en el proyecto.

La mejora de las redes de saneamiento constituye una de las necesidades de los municipios con numerosos núcleos de población dispersos, donde la extensión y el mantenimiento de estos servicios requieren inversiones continuadas por parte de las administraciones públicas.

Esta nueva actuación se suma a las diferentes intervenciones y proyectos que el gobierno local viene abordando para mejorar sus infraestructuras de saneamiento.

Entre las principales necesidades identificadas, figura la modernización del sistema de depuración de aguas residuales y la ampliación de los servicios existentes.

En este sentido, el pasado mes de septiembre, el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, mantuvo una reunión con la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en la que ambas administraciones analizaron posibles vías de colaboración para mejorar las infraestructuras hidráulicas del municipio.

n el encuentro también participó la segunda teniente de alcalde, Carmen Gómez. Ahora, con esta adjudicación, el Concello da un nuevo paso en la tramitación de las obras, a la espera de que se concrete el calendario de ejecución y el alcance definitivo de las intervenciones previstas en cada uno de los tres núcleos de la localidad.