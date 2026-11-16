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Valga

Jornada de convivencia familiar para conocer la Aldea Grobit y el Acuario de O Grove

La actividad está prevista para el 19 de diciembre y el precio será de 25 euros para los menores y de 28 para los adultos

Paula Gil
Paula Gil
16/11/2026 14:06
Imagen de la Aldea Grobit situada en la isla de A Toxa
Imagen de la Aldea Grobit situada en la isla de A Toxa
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El Concello de Valga, a través de su programa Escola de Familias, pone en marcha una nueva jornada de convivencia dirigida a las familias del municipio, que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre

La actividad permitirá a los participantes disfrutar de una excursión por diferentes puntos de O Salnés, con visitas a la Aldea Grobit, situada en la isla de A Toxa, al Acuario de O Grove y una parada en la localidad de Cambados

La iniciativa tiene como objetivo fomentar la convivencia entre las familias y ofrecer una alternativa de ocio compartido entre adultos y menores. 

No obstante, desde la organización aclaran que la participación no se limita a padres e hijos, ya que también podrán acudir acompañados por sus abuelos, tíos u otros familiares, siempre que formen parte de la misma unidad de convivencia. 

La salida está prevista a las 11.00 horas desde Valga, en un autobús cuyo coste estará subvencionado por la administración municipal, con el objetivo de facilitar la participación de las familias. 

El precio de la actividad será de 25 euros para los menores y de 28 para los adultos. Las familias interesadas en participar ya pueden formalizar su inscripción de manera presencial en el departamento de Servicios Sociales del Concello de Valga. 

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