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Valga

Valga será escenario de un thriller psicológico protagonizado por actores de 'Clanes' y 'Fariña' 

Brais do Rei y Tito Refoxo comenzarán el rodaje de su primera película la próxima semana en espacios como el Auditorio y la Casa da Torre

Fátima Pérez
14/11/2026 12:49
Brais do Rei y Tito Refoxo, dirección y guion de la película 'Método'
Brais do Rei y Tito Refoxo, dirección y guion de la película 'Método'
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Brais do Rei y Tito Refoxo comenzarán a rodar su primera película a partir de la próxima semana y lo harán en su tierra, Valga. El Auditorio Municipal y la Casa da Torre serán los espacios elegidos para ambientar ‘Método’, un thriller psicológico que explora las debilidades del ser humano y sus vicios a través de una reunión de amigos y una serie de acontecimientos inesperados.

El filme está dirigido por Tito Refoxo y cuenta con la participación en el guion de Brais do Rei, Sergio Mesía y Julián Rodríguez Novo. En la parte interpretativa, la película cuenta con reconocidas figuras gallega y del panorama nacional con experiencia en cine, televisión y teatro. Entre ellos, Miguel de Lira, el eterno Currás de ‘Mareas Vivas’; o Chechu Salgado, ganador de un Premio Goya al mejor actor revelación. También participan Andrea Vilariño, premio a la mejor actriz en la última edición del Festival de Cans; Denis Gómez, actor en ‘Néboa’ y ‘Fariña’; y Susana Sampedro, conocida por su actuación en ‘Matalobos’ o ‘Clanes’. El reparto se completa con Felipe Pariente, Kevin Steward, Paloma Steward, Martina Bravo, Sergio Mesía y Fran Paz, que aportan experiencia en diferentes ámbitos de la interpretación teatral, el doblaje y las producciones independientes en Galicia.

Trayectoria 

Este proyecto llega tras el éxito que alcanzaron Tito y Brais con el cortometraje ‘Nai’, nominado a los Premios Mestre Mateo. “Funcionou moi ben. Estivemos en máis de 30 festivais en catro continentes, acadamos dez premios… Foi unha sorpresa, pero iso motivounos a continuar con novos proxectos e propuxémonos dar o salto á primeira longametraxe. Tratamos de manter o equipo que funcionou tan ben e tamén de traballar na nosa contorna, porque é onde máis cómodos nos sentimos”, apuntan.

Ambos aspiran a estrenar ‘Método’ en el mayor número posible de salas de cine, pero son conscientes de que ahora mismo son muchos los productos que buscan este mismo fin. “Se funciona como o fixo a curta, ao mellor podemos dar outro paso máis”, aclaran.

Fechas del rodaje

El rodaje se llevará a cabo entre los días 17 y 28 de noviembre. En él participará también la Escuela Municipal de Teatro, que aportará figurantes para algunas de las escenas.

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