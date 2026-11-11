El CEIP Baño-Xanza exige una solución a las filtraciones y el Concello anuncia reparaciones

Suelos encharcados en el CEIP Baño-Xanza Cedida

La ANPA Galopíns del CEIP Baño-Xanza ha decidido dar un paso más para intentar poner fin a los problemas de filtraciones que sufre el centro educativo desde hace seis años.

Después de que las primeras lluvias del otoño volvieran a dejar las instalaciones anegadas, la asociación de familias mantuvo una reunión urgente en la que acordó presentar dos reclamaciones formales, una ante el Concello de Valga y otra ante la Consellería de Educación, para exigir una solución definitiva.

Tras lo ocurrido, el gobierno local ha trasladado que cuenta con el compromiso de la administración autonómica para reparar de urgencia las canalizaciones y los desagües de los tejados en los que se han registrado filtraciones.

La formación municipal explica que, en cuanto tuvo conocimiento de lo sucedido, se puso en contacto con responsables de Educación de la Xunta.

Además de estas reparaciones urgentes, el Concello espera que la Xunta ejecute durante el próximo año el proyecto principal de mejora del colegio, que contempla actuaciones en las fachadas y otras obras para solucionar las deficiencias que quedaron pendientes tras la remodelación integral del edificio.

Según señala el gobierno local, llevan años reclamando esta intervención y confían en que pueda hacerse realidad en 2027.

Por su parte, la presidenta de la ANPA, María Pilar López, explica que las familias quieren conocer qué medidas se van a adoptar y, sobre todo, disponer de un “calendario concreto de actuaciones”.

Seis años de incidencias

El problema se remonta a septiembre de 2020, cuando el colegio tuvo que retrasar el inicio del curso hasta octubre debido a unas obras de mejora en la cubierta.

Sin embargo, pese a aquella intervención, las filtraciones continuaron apareciendo, por lo que tanto la Consellería como el Concello fueron informados de la situación en distintas ocasiones.

Desde entonces, las familias aseguran que han trasladado reiteradamente sus quejas sin conseguir una solución definitiva.

La ANPA recuerda que la unidad técnica de la Consellería de Educación se desplazó al centro en mayo de 2026, después de las reiteradas quejas trasladadas desde el centro educativo.

En aquella visita, según explica la asociación, los técnicos señalaron que era necesario tomar medidas y contar con profesionales para abordar el problema.

Sin embargo, las familias aseguraban no haber recibido información sobre las actuaciones previstas ni sobre los plazos para ejecutarlas.

Desde el colegio consideran que el problema no puede seguir prolongándose después de seis años de incidencias, especialmente teniendo en cuenta que ya se han producido desprendimientos en el interior del centro y que las últimas lluvias han vuelto a evidenciar el alcance de las deficiencias.