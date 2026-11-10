Premian al concejal del PSOE en Valga, Javier Carballo de Jesús, por su Defensa de la Profesión

El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España ha concedido a Javier Carballo de Jesús la mención a la Defensa de la Profesión de sus Premios al Mérito Social.

Carballo de Jesús, concejal del PSOE en Valga, es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad de A Coruña. Además, está elaborando un doctorado en Relaciones Laborales en la USC y ha investigado sobre los trabajos de cuidados, y sobre la igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones laborales y la ausencia de laboralidad de la prostitución.

El edil valgués recibió la mención ante el magistrado José Fernando Lousada Arochena, una persona que para él “es una referencia profesional y un ejemplo a seguir, así que recibir la misma mención que él me hace especial ilusión”, declaró Carballo de Jesús.

En su opinión, la profesión de graduado social ha avanzado mucho en los últimos años, pero todavía le falta reconocimiento social. Considera también que quedan reivindicaciones importantes por conseguir.