Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

Las primeras lluvias del otoño anegan el CEIP Baño-Xanza 

La ANPA y el BNG exigen soluciones para poner fin a una situación que llevan años denunciando

Fátima Pérez
10/11/2026 18:04
Suelos encharcados en el CEIP Baño-Xanza
Suelos encharcados en el CEIP Baño-Xanza
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El CEIP Baño-Xanza quedó hoy pasado por agua con la llegada de las primeras lluvias del otoño. Así lo denunció la ANPA del centro escolar de Valga al ver como, tras años de advertencias, no se han tomado medidas suficientes para evitar estas filtraciones. Los techos se convirtieron en auténticas “duchas” y los pasillos se cubrieron con papeles de periódico para evitar resbalones.

Tanto la ANPA como el BNG aseguran que esta entrada de agua ya no es solo un problema de mantenimiento, sino también “un perigo evidente para a seguridade dos nenos e nenas e do persoal do colexio”. Aseguran también que ya denunciaron este problema “en numerosas ocasións” tanto al Concello de Valga como a la Consellería de Educación, pero temen que la situación empeore con la llegada del invierno. Por ello, exigen que las administraciones actúen en el centro para solucionar las deficiencias de las instalaciones.

Para obtener respuestas, el BNG informa de que presentará una solicitud formal para reclamar esta intervención «urxente» y aclara que llevará el tema al Parlamento hasta conseguir una solución. “Non podemos esperar a que se produza un accidente para actuar, xa que seis anos de espera son inadmisibles”, sentencian.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620