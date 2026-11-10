Las primeras lluvias del otoño anegan el CEIP Baño-Xanza 

Suelos encharcados en el CEIP Baño-Xanza Cedida

El CEIP Baño-Xanza quedó hoy pasado por agua con la llegada de las primeras lluvias del otoño. Así lo denunció la ANPA del centro escolar de Valga al ver como, tras años de advertencias, no se han tomado medidas suficientes para evitar estas filtraciones. Los techos se convirtieron en auténticas “duchas” y los pasillos se cubrieron con papeles de periódico para evitar resbalones.

Tanto la ANPA como el BNG aseguran que esta entrada de agua ya no es solo un problema de mantenimiento, sino también “un perigo evidente para a seguridade dos nenos e nenas e do persoal do colexio”. Aseguran también que ya denunciaron este problema “en numerosas ocasións” tanto al Concello de Valga como a la Consellería de Educación, pero temen que la situación empeore con la llegada del invierno. Por ello, exigen que las administraciones actúen en el centro para solucionar las deficiencias de las instalaciones.

Para obtener respuestas, el BNG informa de que presentará una solicitud formal para reclamar esta intervención «urxente» y aclara que llevará el tema al Parlamento hasta conseguir una solución. “Non podemos esperar a que se produza un accidente para actuar, xa que seis anos de espera son inadmisibles”, sentencian.