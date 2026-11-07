Las familias de Valga viven un magosto multitudinario de la mano de los Bolechas

El Auditorio se llenó para la cita Cedida

La tradición otoñal es protagonista este fin de semana en la comarca de Ulla-Umia con citas festivas por el magosto en Caldas, Cuntis y Valga. Allí, la infancia pudo volver a disfrutar con los Boloches, fieles a su cita con el municipio cada otoño. Los populares personajes creados por Pepe Carreiro y que tanto gustan a los más pequeños llenaron el Auditorio de familias para cantar y bailar con el expecáculo ‘Aquí hai moito ruído!’, que llegó a Valga con el programa FalaRedes de la Xunta.

En esta ocasión, los Bolechas se sumergieron en el mundo de la música, pero un misterioso personaje, harto del ruido, decidió hacer desaparecer todos los sonidos. Uno a uno, los instrumentos, las voces y las canciones fueron quedando en silencio y los Bolechas, con el empuje de todo el público, emprendieron una divertida aventura para recuperarlos y hacer que sonar la música de nuevo.

No faltaron las castañas Cedida

Tras la actuación, llegó a parte gastronómica de la fiesta, con castañas asadas, bocadillos y chorizos con pan gratuito para todas las personas que se dieron cita en el Auditorio y que fueron muchas. En un gran ambiente y lleno de alegría, participaron en esta tarde de cultura, música y encuentro vecinal, contribuyendo a mantener viva una de la grandes tradiciones del otoño gallego.

En Caldas, la cita tiene lugar en la plaza de José Sesto Casal, con castañas gratuitas y la música de la agrupación Son das Tabernas, mientras que en Cuntis la celebración corre a cargo de Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional de Cuntis, con pincho de callos desde mediodía y, por la tarde, reparto de castañas y obradoiros infantiles.