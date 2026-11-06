Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

Valga sustituye el caucho por carozo de maíz en el campo fútbol de Campaña

Se trata de una alternativa ecológica y biodegradable que sitúa a estas instalaciones a la vanguardia de la innovación

Paula Gil
Paula Gil
06/11/2026 16:23
El de Campaña será el segundo campo de Galicia en incorporar este tipo de relleno
El de Campaña será el segundo campo de Galicia en incorporar este tipo de relleno
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El campo de fútbol de Campaña, en Valga, encara la recta final de sus obras con una importante novedad: la incorporación de carozo de maíz como material de relleno de su nuevo césped artificial, en sustitución del tradicional caucho. 

Se trata de una alternativa ecológica y biodegradable que sitúa a estas instalaciones a la vanguardia de la innovación en superficies deportivas.

Con esta actuación, el Concello se adelanta a la prohibición del uso de caucho en este tipo de instalaciones, que entrará en vigor en 2031 con el objetivo de reducir la contaminación por microplásticos. 

El de Campaña será el segundo campo de Galicia en incorporar este tipo de relleno, después de una instalación realizada recientemente en Teo. 

Sin embargo, por sus dimensiones, el de Valga será el primero de estas características en la comunidad. 

Con la aplicación de este innovador relleno en la fase final de las obras, el campo de Campaña se prepara para convertirse en una instalación de referencia en Galicia en la transición hacia superficies deportivas más sostenibles. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620