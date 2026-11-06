Valga sustituye el caucho por carozo de maíz en el campo fútbol de Campaña

El de Campaña será el segundo campo de Galicia en incorporar este tipo de relleno Cedida

El campo de fútbol de Campaña, en Valga, encara la recta final de sus obras con una importante novedad: la incorporación de carozo de maíz como material de relleno de su nuevo césped artificial, en sustitución del tradicional caucho.

Se trata de una alternativa ecológica y biodegradable que sitúa a estas instalaciones a la vanguardia de la innovación en superficies deportivas.

Con esta actuación, el Concello se adelanta a la prohibición del uso de caucho en este tipo de instalaciones, que entrará en vigor en 2031 con el objetivo de reducir la contaminación por microplásticos.

El de Campaña será el segundo campo de Galicia en incorporar este tipo de relleno, después de una instalación realizada recientemente en Teo.

Sin embargo, por sus dimensiones, el de Valga será el primero de estas características en la comunidad.

Con la aplicación de este innovador relleno en la fase final de las obras, el campo de Campaña se prepara para convertirse en una instalación de referencia en Galicia en la transición hacia superficies deportivas más sostenibles.