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Valga

Una web renovada para conocer el patrimonio cultural, natural y paisajístico del Baixo Ulla

La Asociación Cultural Os Penoucos de Valga presenta una nueva versión más interactiva y accesible de su espacio 

Fátima Pérez
05/11/2026 12:06
Baixo Ulla
Baixo Ulla
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La Asociación Cultural Os Penoucos de Valga, que celebra este año su vigésimo aniversario, presenta una nueva versión de su web obaixoulla.gal, una plataforma que recoge todo el patrimonio cultural, natural y paisajístico del territorio por el que discurre el río Ulla en su tramo próximo a la Ría de Arousa.

Allí están catalogados elementos de Catoira, Dodro, Padrón, Pontecesures, Rianxo, Valga y Vilagarcía de Arousa. Ahora, gracias a la renovación de la web estos se distribuirán en las siguientes categorías: arqueología, arquitectura religiosa, elementos religiosos, arquitectura civil, obra civil, arquitectura industrial, hórreos, arquitectura del agua, espacios naturales y panorámicas.

Imagen de una de las actividades organizada por la asociación

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La nueva versión de la web, además de incorporar un diseño renovado, introduce varias mejoras como una navegación más sencilla, adaptación a dispositivos móviles y un mapa interactivo que incluye la fotografía aérea actual y la correspondiente al vuelo americano de los años 1956-1957. Estas dos fotografías permiten conocer los cambios experimentados por el territorio durante los últimos 70 años.

Miguel Lois presidente de Os Penoucos

Miguel Lois | “O que máis busca a xente sobre Catoira na nosa web non son as Torres de Oeste”

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El proyecto pretende construir un relato territorial mediante una metodología participativa, ya que cualquiera que lo desee puede enviar sus aportaciones, ya sean comentarios, sugerencias, textos o fotografías, utilizando el formulario de contacto de esta página web. Además, pone en valor el patrimonio del Baixo Ulla.

Este proyecto se llevó a cabo sin ningún tipo de subvención oficial pero, con todo, aspira a seguir creciendo gracias al trabajo voluntario y desinteresado de personas que creen en el territorio en el que viven. Esta nueva web fue presentada ayer en la Casa de Rosalía, en un acto en el que participaron Miguel Lois (Asociación Cultural Os Penoucos) y Alberto Permuy (Asociación Comunidade O Zulo).

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