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Valga

DGT y Guardia Civil ofrecen en Valga una jornada para prevenir atropellos en mayores

Fátima Pérez
05/11/2026 06:00
Asistentes a la charla impartida por la DGT a las personas mayores
Asistentes a la charla impartida por la DGT a las personas mayores en Sanxenxo
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El Auditorio Municipal acogerá el próximo miércoles 18 de noviembre una jornada sobre prevención de atropellos impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), la Guardia Civil y el Concello de Valga. El objetivo es reducir la siniestralidad viaria. Además, se trata de una actividad específicamente orientada a uno de los colectivos más vulnerables, como es el de las personas mayores, si bien también pueden participar otros vecinos interesados en conocer algunas directrices básicas de seguridad.

La cita será a las 10:30 horas. Entre las temáticas que se tratarán se encuentra la problemática de los atropellos a peatones, momento en el que se ofrecerán también pautas seguras de comportamiento para caminar por las calles y aceras. También se informará sobre la importancia de utilizar elementos reflectores o ropa clara, o sobre las limitaciones físicas a las que se enfrentan las personas mayores y que deben tener en cuenta a la hora de cruzar las calles. Como incentivo se hará entrega además de un chaleco reflectante a todas las personas que participen.

Para asistir a la jornada será necesario cubrir una hoja de inscripción previa que se puede solicitar en el Concello o en el mismo Auditorio. 

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