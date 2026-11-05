Comienzan en Valga las obras en el entorno de la iglesia de Santa Cristina de Campaña

La máquinas ya están trabajando en el entorno del templo Cedida

Ya están en marcha las obras para acondicionar el entorno de la iglesia de Santa Cristina de Campaña, en Valga, un proyecto que busca poner en valor el patrimonio local y mejorar la accesibilidad a un templo románico del siglo XII. La actuación se centra en la humanización de los terrenos próximos a la iglesia y a la casa rectoral.

Así, se sustituirá el firme para colocar un nuevo pavimento. Además también se actuará en el tramo de la calle que pasa justo delante del templo, se colocará nuevo mobiliario urbano, y se llevarán a cabo trabajos de jardinería y de señalización para dar prioridad a los peatones en todo el entorno.

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Esta actuación se puede ejecutar gracias a un convenio de colaboración entre el Concello de Valga y la Xunta de Galicia por valor de 153.520 euros.