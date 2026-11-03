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Valga

El BNG denuncia al gobierno de Valga por dejar fuera del Pleno su moción sobre el servicio de basuras

Fátima Pérez
03/11/2026 17:03
El BNG de Valga llevará a Pleno la propuesta de nuevos aparcamientos en una parcela municipal
El BNG de Valga llevará a Pleno la propuesta de nuevos aparcamientos en una parcela municipal
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El BNG de Valga asegura que el gobierno local dejó fuera del último Pleno ordinario su moción para mejorar el servicio de recogida de basura, garantizar el mantenimiento de los contenedores, y promover la concienciación vecinal para su uso adecuado. Denuncian que se trata de una decisión profundamente autoritaria y antidemocrática.

Una vez publicado el orden del día, pocos días antes del Pleno, el BNG de Valga solicitó explicaciones por escrito sobre este asunto, pero no obtuvo respuesta. Ya en la sesión plenaria el alcalde alegó una supuesta errata en el enunciado de la moción para “xustificar” su desproporcionada decisión, aseguran los nacionalistas.

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El BNG considera que el veto a la moción no respondió a criterios formales, “senon a un intento de demostrar quen manda e castigar o labor da oposición”.

El grupo municipal del BNG de Valga destaca, además, la contradicción que supone este bloqueo, dado que muchas de sus iniciativas acaban siendo asumidas y aplicadas posteriormente por el propio gobierno municipal, algo que es realmente positivo porque el objetivo final, aseguran, “é mellorar Valga”.

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