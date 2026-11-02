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Valga

El parque de A Medela avanza con la redacción del Peose y prevé el inicio de las obras para 2028

Fátima Pérez
02/11/2026 17:01
Este es el espacio que ocupará el futuro parque empresarial
Este es el espacio que ocupará el futuro parque empresarial
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La expropiación de los terrenos y la ejecución de las obras de urbanización para elevar en Valga el futuro parque empresarial de A Medela, podrían iniciarse en el año 2028.

El Consello da Xunta evaluó hoy los avances en el desarrollo del futuro parque empresarial de A Medela, en Valga. Un espacio que permitirá incrementar la superficie de suelo industrial en cerca de 100.000 metros cuadrados, concretamente 93.741.

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Después de que el pasado mes de junio el gobierno autonómico diera luz verde a la tramitación de este parque empresarial, ahora se aborda la adjudicación de la redacción del Plan estructurante de ordenación de suelo empresarial (Peose) a la empresa Antea Iberolatum, S.L.U., que contará con un presupuesto de 121.000 euros y dispondrá de un plazo de 24 meses para realizar los trabajos.

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El parque de A Medela está previsto en el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia (Psoaeg). Situada lejos de los núcleos urbanos, la nueva área se ubicará junto a la carretera nacional N-550, con acceso a la autopista del Atlántico (AP-9) y a poco más de 20 kilómetros del puerto de Vilagarcía. Entre tanto, la Xunta también destinará fondos para la ampliación del actual parque situado en Campaña. 

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