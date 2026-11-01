Antía Piñeiro: “Cada vez más docentes nos olvidamos de los libros de texto”

Antía Piñeiro con el alcalde de Valga y la concejala Carmen Gómez Cedida

Antía Piñeiro es natural de Padrón, pero reside en Cesures y lleva diez años trabajando como maestra en el Centro Rural Agrupado (CRA) de Vilarello, en Valga. Este fue su primer destino definitivo, tras pasar por distintas escuelas, y allí es donde, poco a poco, se ha ido labrando un fama más que merecida por su encomiable labor en la docencia. Piñeiro fue nombrada pregonera en la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País este mismo verano y hace unos meses conoció también que había sido seleccionada como candidata a los Premios Educa Abanca a Mejor Docente de España.

¿Cómo recibiste la noticia? ¿Qué supone para ti?

Pues me enteré tarde, porque estaba de permiso por maternidad y no consulté el email. La organización tuvo que insistir y volver a ponerse en contacto conmigo, pero fue una alegría enorme. Al final es lo que sientes cuando valoran tu trabajo.

Llevas ya diez años en Vilarello y antes en otros centros, pero realmente, ¿cuándo dirías que llegó tu pasión por la docencia?

Desde pequeña. Yo siempre di clases particulares a vecinos y amigos. Siempre supe que quería ser maestra.

¿Cómo defines tu manera de entender la educación?

Cuando yo empecé todo era diferente, pero por suerte ahora cada vez somos más las que pensamos así e implementamos este tipo de educación en la que nos olvidamos de los libros de texto. Lo que veía es que los niños que tenían dificultades no se adaptaban a ellos, así que empecé por ahí, quitando los libros y descubrí el trabajo por proyectos.

¿Cuándo empezaste a implementar esta metodología de trabajo?

Ya antes de venir a Valga, pero como cambiaba de centro cada pocos meses, no tenía continuidad. En cambio, en Vilarello, tienes también 3, 4 y 5 años al ser aula mixta y hay continuidad. El alumnado pasa todo el ciclo contigo y toda el aula es para ti. Aquí puedes hacer uso de todos los espacios con más libertad, además tenemos una educación muy centrada en los pequeños porque los proyectos nacen de ellos. Puede parecer que yo dirijo las cosas, pero no. Yo las moldeo y les doy forma pero realmente son ellos quienes construyen todo.

¿Qué valores intentas transmitir a tus alumnos y alumnas?

Aprender para la vida. Hacemos de todo: cocinar, plantar, relacionarse con los vecinos, con los seres vivos.

¿Crees que cada vez se sigue más este sistema en otros centros?

Yo creo que sí, porque tu reproduces lo que vives y lo que te enseñan, pero ahora gracias a las redes sociales y a que todo está más actualizado, los docentes tienen acceso a este tipo de metodologías y quieren aplicarlas en sus aulas, y ya no solo en las escuelas rurales donde creo que comenzó. Y es que en las unitarias, por tener menos alumnado o por tener el aula para ti, creo que es más fácil este cambio.