Un error administrativo evitó votar en Pleno la cesión de los terrenos de Pedra da Serpe

Pleno de Valga Gonzalo Salgado

La cesión de los terrenos correspondientes al área de petroglifos Pedra da Serpe por parte de la Comunidad de Montes de San Miguel al Concello de Valga no salió adelante en el último Pleno que se celebró esta misma semana.

Tal y como reflejaba la orden del día, la previsión era que la Comunidad de Montes cediera al Concello estos terrenos para que el gobierno local pudiera poner en valor el entorno realizando trabajos de mantenimiento en la zona. La cesión sería por tanto algo temporal y era necesaria para obtener subvenciones y ejecutar los trabajos. Sin embargo, no pudo salir adelante.

Al parecer la Comunidad de Montes no cumplió la legalidad en el procedimiento de cesión de terrenos, por lo que el mismo Secretario determinó en el Pleno que no se podía votar por este punto en la sesión.

Todo se trató de una confusión legal, ya que la Comunidad de San Miguel incluyó en el apartado de ruegos y preguntas esta cesión en lugar de destinar un punto de debate único en una de sus asambleas tal y como exige la Ley de Montes veciñais en Man Común.

Esto implica que ahora deberán convocar una asamblea extraordinaria o esperar hasta la celebración de la asamblea ordinaria para incluir este punto en la orden del día y posteriormente volver al Pleno.