Valga salda una deuda con su cultura y renombra dos salas del Auditorio como ‘Manuel López Castro’ y ‘Pepe Potel’

La Corporación municipal en el Pleno de Valga Cedida

Tal y como estaba previsto, el Pleno de la Corporación Municipal aprobó ayer el reconocimiento de dos grandes personalidades que dejaron una clara “pegada” en el ámbito cultural de Valga: Manuel López Castro y Pepe Potel. Gracias a las mociones populares y el apoyo de los grupos políticos ahora la sala del Auditorio municipal que utiliza la Coral pasará a llamarse ‘Sala Manuel López Castro – Manolo de Pedro’, mientras que la sala de exposiciones llevará el nombre de ‘José Manuel Vicente Potel – ‘Pepe Potel’.

La moción de López Castro contó con el boto favorable del grupo de gobierno y del BNG, mientras que el PSOE se abstuvo. Por su parte, el reconocimiento al pintor Potel fue aprobado por unanimidad.

La trayectoria de Manuel López Castro

Manuel López Castro, nacido en Barcia en 1944 y fallecido el pasado 22 de junio, fue una persona estrechamente vinculada a la vida cultural y social de Valga, impulsora de iniciativas como la Coral Polifónica Santa Comba de Cordeiro, de la que fue fundador y director durante 32 años.

Sus apariciones en la Televisión de Galicia (TVG) y sus actuaciones en el pazo compostelano de Fonseca fueron otros de los hitos más destacados de esta etapa. En su faceta como sacerdote, también destacó por su implicación en la conservación de las tradiciones religiosas y culturales de Valga como la popular Procesión dos Lacóns o San Blas.

La trayectoria de Pepe Potel

En cuanto a Pepe Potel (Laxes, 1957-2018), también fue siempre una persona comprometida con la cultura y, especialmente, con la pintura. Sus obras mostraban lugares y vivencias tanto de su infancia como de su vida cotidiana, así como costumbres típicas de la vida rural.

Su evolución artística fue muy significativa y años después, en colaboración con el Concello, se creó la sala de exposiciones del Auditorio para proporcionar un espacio en el que los artistas pudieran mostrar sus obras.

Reconocimiento al Padre Isorna

Otro de los puntos plenarios más esperados era la petición del gobierno local para solicitar a la Real Academia Galega que dedique el Día das Letras Galegas al Padre Isorna, un punto que también se aprobó con la única abstención del Partido Socialista.

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El alcalde informó de que el Concello, de la mano de la familia de Xosé Manuel Isorna Ferreirós, ya había mantenido contactos con el presidente de la RAG, con académicos y con otras entidades. Además, se ha conseguido el apoyo de una veintena de asociaciones vecinales y culturales de Valga para reforzar la propuesta.